Мінрегіон погодив усі проєкти, які будуть реалізовуватися за рахунок ДФРР у 2021 році

За результатами двох комісії буде розподілено 4249,7 млн гривень для фінансування майже 300 проєктів.

У четвер, 4 березня, під головуванням голови Мінрегіону Олексія Чернишова відбулося друге засідання Комісії з відбору проєктів, що можуть реалізовуватися коштом Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

У засіданні взяли участь народні депутати-представники Комітету Верховної Ради з питань бюджету, що представляють шість парламентських фракцій і депутатських груп-членів Комісії. Також на засіданні були присутні представники регіонів, зокрема голови та заступники голів обласних державних адміністрацій.

"Мінрегіон максимально ефективно виконує надважливу програму реалізації проєктів коштом Державного фонду регіонального розвитку. Адже це наша головна мета. Немає жодних затримок з боку міністерства. Переходимо до наступного етапу – реалізації відібраних проєктів", - зазначив Чернишов.

Перше засідання ДФРР відбулося 18 лютого. На ньому було затверджено проєкти 19 областей та м. Київ.

4 березня Комісія затвердила решту проєктів регіонів (Львівська, Житомирська, Хмельницька, Черкаська та Одеська області, а також окремі проєкти на повний обсяг фінансування по Дніпропетровській, Чернігівській та Тернопільській областях). Усі регіони мають сформовані та затверджені комплексні проєкти, що передбачають будівництво та реконструкцію важливої соціальної інфраструктури у регіонах, щоб громадяни отримували якісні та доступні послуги, а також економічний розвиток регіонів.

Рекомендовано включити до проєкту розпорядження Кабінету міністрів щодо фінансування у 2021 році за рахунок ДФРР 221 проєкт з обсягом фінансування 3365,7 млн гривень. На другому засіданні розглянуто та рекомендовано для включення до проєкту розпорядження Уряду ще 60 проєктів з обсягом фінансування 884 млн гривень.

"Отже, за результатами двох комісії буде розподілено 4249,7 млн гривень ДФРР для фінансування майже трьох сотень проєктів. Комісія погодила всі проєкти регіонального розвитку, до яких не було зауважень, та рекомендувала включити їх до проєкту розпорядження КМУ щодо затвердження проєктів, що фінансуватимуться у 2021 році коштом ДФРР", - йдеться у повідомленні.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Мінрегіону передбачено видатки ДФРР в обсязі 4,5 млрд гривень. Відповідно до вимог Порядку використання коштів ДФРР всі проєкти, що фінансуються коштом цієї програми, відбираються регіонами на конкурсних засадах та формуються відповідно до рейтингових списків у межах технічних завдань, відповідно до яких проводили конкурс.