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Мінрегіон та Світовий банк погодили потенційні напрями залучення кредитних коштів

Олексій Чернишов проінформував про напрями діяльності, що потребують додаткових джерел фінансування та спрямовані на вирішення першочергових проблем.

Мінрегіон та Світовий банк погодили потенційні напрями залучення кредитних коштів
Фото: Мінрегіон

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов та директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі погодили потенційні напрями залучення кредитних коштів на реалізацію спільних проєктів.

Про це за результатами зустрічі Чернишова і Банерджі повідомляж Мінрегіон у Telegram. 

Наразі Мінрегіон реалізовує два проєкти зі Світовим банком: "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні" та "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури". 

"Крім того, Міністерство долучене до Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України". Наразі триває робота над методологією розробки комплексних планів просторового розвитку громад, яка має бути завершена у ІІ кварталі 2021 року", - зазначили у Мінрегіоні. 

Олексій Чернишов також проінформував колег щодо напрямів діяльності Мінрегіону, що потребують додаткових джерел фінансування та спрямовані на вирішення першочергових проблем. Це управління побутовими відходами, термомодернізація громадських та житлових будівель, цифровізація містобудівної документації, трансформація вугільних територій і підтримка сільських та гірських територій. 

Нагадаємо, що у 2019 році Мінрегіон та Світовий банк домовилися про активізацію співпраці у впровадженні реформ ЖКГ та енергоефективності. У червні 2020 набула чинності угода про позику між Україною та Світовим банком, що передбачає розробку 600 планів просторового розвитку територіальних громад. 

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