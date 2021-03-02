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Мінрегіон планує створити Житлово-комунальну інспекцію вже цього року

Інспекція оцінюватиме якість надання комунальних послуг.

Мінрегіон планує створити Житлово-комунальну інспекцію вже цього року
Фото: Макс Требухов

Міністерство розвитку громад і територій зареєструвало у Верховній Раді законопроєкт щодо створенная Житлово-комунальної інспекції, яка буде контролювати якість надання відповідних послуг. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.

"Житлово-комунальна інспекція – це новий орган, який буде контролювати якість комунальних послуг і справедливість тарифів за ці послуги. Такого органу наразі не існує. ...Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг. Наразі їх якість ніхто не оцінює", - зазначив міністр.

За словами Чернишова, інспекцію планують запустити вже цього року.

Житлово-комунальна інспекція буде центральним органом виконавчої влади і матиме відповідні територіальні представництва в кожній області, відзначив Олексій Чернишов

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