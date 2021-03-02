Президент Євроради розпочинає дводенний візит в Україну з Донбасу

3 березня Шарль Мішель також відвідає центр вакцинації в Києві.

Президент Європейської ради Шарль Мішель розпочинає дводенний візит в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на порядок денний візиту.

Сьогодні 2 брезня, Мішель разом з президентоа Володимиром Зеленським відвідає схід країни і зустрінеться з представниками Операції Об'єднаних сил.

"О 13:00 відбудеться зустріч з президентом Зеленським. О 13:10 - зустріч з представниками Операції Об'єднаних сил", - йдееться у повідомленні.

Очікується, що сьогодні також може відбутися зустріч голови Євроради з представниками СММ ОБСЄ і організацій, які надають гуманітарну допомогу Донбасу. За підсумками дня президенти Мішель і Зеленський проведуть спільну прес-конференцію.

Другий день візиту 3 березня пройде в Києві і розпочнеться із зустрічі Мішеля з представниками антикорупційних інституцій. Також він має намір здійснити візит в центр вакцинації.

Нагадаємо, президент Європейської ради у неділю розпочав візит до країн Східного партнерства. Зокрема, 28 лютого він відвідав Молдову, а 1 березня - Грузію.

9 лютого Шарль Мішель зустрічався з прем'єром Денисом Шмигалем у Брюсселі.