Президент Євроради розпочинає дводенний візит в Україну з Донбасу

Президент Європейської ради Шарль Мішель розпочинає дводенний візит в Україну.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на порядок денний візиту.
Сьогодні 2 брезня, Мішель разом з президентоа Володимиром Зеленським відвідає схід країни і зустрінеться з представниками Операції Об'єднаних сил.
"О 13:00 відбудеться зустріч з президентом Зеленським. О 13:10 - зустріч з представниками Операції Об'єднаних сил", - йдееться у повідомленні.
Очікується, що сьогодні також може відбутися зустріч голови Євроради з представниками СММ ОБСЄ і організацій, які надають гуманітарну допомогу Донбасу. За підсумками дня президенти Мішель і Зеленський проведуть спільну прес-конференцію.
Другий день візиту 3 березня пройде в Києві і розпочнеться із зустрічі Мішеля з представниками антикорупційних інституцій. Також він має намір здійснити візит в центр вакцинації.
Нагадаємо, президент Європейської ради у неділю розпочав візит до країн Східного партнерства. Зокрема, 28 лютого він відвідав Молдову, а 1 березня - Грузію.
9 лютого Шарль Мішель зустрічався з прем'єром Денисом Шмигалем у Брюсселі.