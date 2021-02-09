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Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС

Прем'єр наголосив, що імплементація Угоди - це "основа для тісного зшивання економік України та ЄС".

Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС
Денис Шмигаль і Шарль Мішель
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Брюсселі зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та висловив сподівання, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС. Ми розглядаємо Угоду як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків", - сказав Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

Він також відзначив цінність початку офіційного сфокусованого діалогу з ЄС щодо «зеленої» трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

Шмигаль подякував Мішелю та ЄС за підтримку створення Кримської платформи та висловив надії, що ЄС активно долучиться до її роботи. 

На завершення український прем'єр передав президентові Ради ЄС запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну та зазначив, що це б стало черговим свідченням надійної підтримки нашої країни з боку ЄС. Мішель прийняв пропозицію та пообіцяв відвідати Україну.

Нагадаємо, угода про асоціацію з ЄС повною мірою набула чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року УА працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

Україна та ЄС домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС в офлайн форматі 11 лютого 2021 року. Повідомлялося, що Рада асоціації розгляне такі питання: продовження роботи на основі спільної заяви 22-го саміту Україна-ЄС, зокрема в оцінці результатів Угоди про асоціацію, початок процесу оновлення Угоди про асоціацію, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у впровадженні "промислового безвізу", діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу з кризи, спричиненої рішеннями Конституційного Суду.

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