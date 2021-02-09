Справа проти Порошенка, Обами і Байдена базувалася на вкиді з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, – адвокати

Кримінальне провадження, яке було відкрите проти експрезидента Петра Порошенка, президентів США Обами і Байдена за заявою Рената Кузьміна та інших нардепів від ОПЗЖ, базувалось на інформаційному вкиді одного з російських сайтів. За цим ресурсом стоїть кремлівський пропагандист Пригожин, більше відомий як організатор «фабрики тролів» в Ольгино та спонсор ПВК «Вагнер». Про це під час прес-конференції повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

Вони також зазначили, що цясправа розслідувалася понад рік - з 17 грудня 2019 року до 25 січня 2021 року.

«Коли народний депутат виступає фактично принтером і листоношею для пригожинського ресурсу – це соромно. Ще більше соромно, коли цим займається група народних депутатів», – зазначив Ілля Новіков.

Натомість вони вважають недоцільним закриття справи проти самого самого Рената Кузьміна, якого треба притягнути до відповідальності "через неправдиве повідомлення про злочин".

«Ми зараз оскаржуємо це закриття. Ми стверджуємо і домагаємося, що ця група народних депутатів вчинила завідомо неправдиве повідомлення про злочин», – наголошує Ігор Головань.