Порошенко щодо санкцій: після рішення РНБО причетним особам мають бути вручені підозри

Експрезидент вважає, що не повинно бути подвійних стандартів і у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що після рішення РНБО щодо санкцій причетним до терористичної діяльності особам мають бути негайно вручені підозри і обраний запобіжний захід. Про це він заявив у відеозверненні.

«Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені як президенту подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом», – зазначає Порошенко.

«Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями і СБУ, й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою», – наголосив Петро Порошенко.

Він також застеріг владу від подвійних стандартів у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.

«Якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Російській Федерації, то тут не мають бути подвійні стандарти. І тим, хто зараз купує електроенергію у країни-агресора, обов’язково має бути пред’явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергії в країни-агресора несе загрозу національній безпеці», – переконаний п’ятий президент.

«Разом з тим, я хочу сподіватися, що наші іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі», – резюмував Порошенко.