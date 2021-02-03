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Профільний комітет Ради підтримав перейменування селища на Донбасі в Нью-Йорк

Новгородському збираються вернути історичну назву.

Профільний комітет Ради підтримав перейменування селища на Донбасі в Нью-Йорк
Фото: ukrinform.com

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.

Про це повідомив член комітету Віталій Безгін в фейсбуці.

"До появи в Україні свого Нью-Йорку лишився останній крок! Комітет підтримав перейменування Новгородського (Донецька область) на Нью-Йорк!" - написав він.

Нью-Йорк - історична назва Новгородського, і повернути її намагалися ще за минулого скликання Верховної Ради.

"Назва Нью-Йорк з’явилася на картах у 1846 році. У списки населених пунктів Єкатеринославської губернії на 1859 рік було внесено: Село Нью-Йорк (дворів – 13, жителів чоловічого роду – 45, жіночого – 40, а також є завод)", - йдеться в пояснювальній записці до однієї з постанов, яка так і не потрапили на голосування.

У 1951 році указом Президії Верховної Ради УРСР селище перейменували в Новгородське.

Селище знаходиться недалеко від лінії фронту, тут розташована станція електричок "Фенольна".

Нагадаємо, що в 2019 році Верховна Рада повернула історичну назву Переяславу, який за Радянського Союзу перейменували в Переяслав-Хмельницький.

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