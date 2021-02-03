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США підтримують рішення РНБО про санкції проти телеканалів Медведчука, у ЄС оцінюють ситуацію

"Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав".

США підтримують рішення РНБО про санкції проти телеканалів Медведчука, у ЄС оцінюють ситуацію

Сполучені Штати Америки підтримують рішення щодо запроваджених Радою нацбезпеки та оборони України санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK. 

Про це повідомило посольство США в Українї.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - йдеться у повідомленні.

У Євросоюзі також позитивно оцінили ухвалення рішення про впровадження санкцій щодо телеканалів. Про це повідомив голова представництва України при ЄС Микола Точицький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу сказати, що сьогодні, починаючи з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися в Європейській Комісії, Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення РНБО щодо наших санкції, і вже є безпосередньо, поки що неофіційна реакція, проте, я думаю, що під час візиту прем'єр-міністра до Брюсселя, ми почуємо й офіційну реакцію", - сказав Точицький на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у середу.

Оновлення. Речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано зазначив, що Євросоюзу відомо про санкції і він поки оцінює це рішення, пише "Європейська правда" з посиланням на його заяву.

"Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації", - заявив речник.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Мінкультури також проситиме YouTube закрити канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne на платформі.

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