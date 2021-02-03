Українці більше довіряють Лукашенкові, ніж Байдену, - опитування

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко очолив рівень довіри українців з-поміж лідерів іноземних держав. Йому довіряють 36% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого.

При цьому 53,6% не довіряють Лукашенкові, його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Президентам США Джо Байдену і Франції Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%.

Найгірше українці ставляться до В. Путіна - 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс довіри -65,4%).

Як повідомляли, міський голова Києва Віталій Кличко очолив рівень довіри українців до політиків, обігнавши президента України Володимира Зеленського. Кличкові довіряють 37,5% респондентів, Зеленському - 35,6%. Третім у рейтингу виявився експрем’єр Володимир Гройсман з 30,9%. Чинний прем’єр Денис Шмигаль не подолав позначки у 20%.