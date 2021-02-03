КМІС: Кличко обійшов Зеленського у рейтингу довіри до політиків

Третій у рейтингу експрем’єр Гройсман. Шмигаль не подолав позначки у 20%.

Міський голова Києва Віталій Кличко очолив рівень довіри українців до політиків, обігнавши президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого 2021 року.

Так, за даними опитування, міському голові Києва, голові партії "УДАР" Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, 51,8% - не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%.

Президентові України Володимиру Зеленському довіряють 35,6% опитаних проти 59,6%, котрі не довіряють. Баланс довіри становить -24%.

Далі у рейтингу довіри йдуть колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман (30,9% проти 54,2%), співголова фракції "Опозиційний блок – за життя" Юрій Бойко (28,9% проти 48,4%), шоумен Сергій Притула (27,3% проти 39,1%).

Голові парламенту Дмитрові Разумкову довіряють 26,6% проти 28,6%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко 26,2% проти 69%, голові Радикальної партії Олегові Ляшку - 25% проти 68,8%.

У п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності Петра Порошенка рівень довіри становить 22,7%, проти 74,4%. Лідерові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку довіряють 22,3% опитаних проти 18,7%, котрі не довіряють.

Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

"Якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку: В.Кличка – ріст з 31,8% до 37,5%, В.Гройсмана – ріст з 25,4% до 30,9%, Ю.Тимошенко – ріст з 16,6% до 26,2%", - зазначають соціологи.

Нагадаємо, наприкінці січня КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги. Згідно з ними лідирують Зеленський і ОПЗЖ. У другий тур з чинним президентом виходить Петро Порошенко.