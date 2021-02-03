Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
ГоловнаПолітика

Канали NewsОne, ZIK і 112-Україна припинили трансляцію в кабельних мережах

Онлайн-мовлення цих телеканалів триває на Youtube.

Канали NewsОne, ZIK і 112-Україна припинили трансляцію в кабельних мережах

Телеканали ZiK, NewsOne та 112-Україна, які належать народному депутатові Тарасу Козаку, проти якого 2 лютого запровадили санкції, припинили мовлення в кабельних мережах.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже до півночі.

Водночас онлайн-мовлення цих телеканалів триває на Youtube.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

В основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також