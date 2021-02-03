Канали NewsОne, ZIK і 112-Україна припинили трансляцію в кабельних мережах

Телеканали ZiK, NewsOne та 112-Україна, які належать народному депутатові Тарасу Козаку, проти якого 2 лютого запровадили санкції, припинили мовлення в кабельних мережах.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже до півночі.

Водночас онлайн-мовлення цих телеканалів триває на Youtube.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

В основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року.