Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти Dragon Capital через збори акціонерів "Мотор Січі"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відкрила справу стосовно депозитарної установи ТОВ "Драгон Капітал", на рахунках якого в цінних паперах розміщені акції "Мотор Січі".

Про це йдеться в повідомленні на сайті НКЦБФР.

"У відношенні депозитарної установи ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" Комісією відкрито справу за порушення вимог "Положення про провадження депозитарної діяльності" (від 23.04.2013р. No735). Зокрема, в частині здійснення інформаційного та організаційного забезпечення проведення неправомірних загальних зборів ПАТ "МОТОР СІЧ". А також за порушення вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку інформування акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів зазначеної компанії", - йдеться у повідомленні.

Група компаній Dragon Capital повідомила, що її депозитарна установа не порушувала вимоги законодавства в частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

У заяві йдеться, що установа "діяла виключно з метою забезпечення поінформованості своїх депонентів, які є акціонерами вказаного товариства, про процеси, що відбуваються навколо нього".

"Ми надали НКЦПФР пояснення з приводу наших дій та сподіваємося на об’єктивний розгляд справи, в т.ч. з урахуванням ситуації, в якій наразі перебувають учасники ринку, котрі здійснюють депозитарний облік прав на акції ПАТ "МОТОР СІЧ", - додали в Dragon Capital.

31 січня СБУ повідомила про слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів “Мотор Січі”. У межах розпочатого кримінального провадження Служба задокументувала факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, “яке має важливе оборонне та народногосподарське значення”.

29 січня Україна запровадила санкції проти китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment та пов'язаних з нею осіб, що намагаються придбати "Мотор Січ".

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