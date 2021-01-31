СБУ проводить слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів “Мотор Січі”

Служба безпеки України проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ “Мотор Січ”.

Про це інформує пресслужба СБУ.

“Служба безпеки України наразі проводить санкціоновані судом оперативно слідчі дії у місті Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ “МС-4” загальних зборів акціонерів з метою документування можливих протиправних дій представників компаній “DCH” та “Skyrizon Aircraft Holdings Limited” пов’язаних з встановленням контролю над акціонерним товариством “Мотор Січ””, – йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, “яке має важливе оборонне та народногосподарське значення”.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Україна ввела трирічні санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським