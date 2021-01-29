Стала відома дата закритого засідання комітетів Ради, на якому заслухають голову СБУ Баканова

Спільне закрите засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності відбудеться 1 лютого.

Згідно з інформацією на сайті парламенту засідання розпочнеться о 15:00 за адресою вул. Садова, 3.

У порядку денному одне питання - інформація керівництва Служби безпеки України щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби безпеки України, та перспективи розвитку Служби.

Раніше нардеп Ірина Верещук у коментарі LB.ua повідомила про намір народних депутатів у рамках парламентського контролю заслухати Івана Баканова щодо скандалу з гучним затриманням співробітника СБУ та підозрою щодо підготовки замаху на іншого представника спецслужби.

Також, за її словами, депутати очікують на пресконференцію голови СБУ з цього питання.

Депутат наголосила, що на засіданні фракції 25 січня за участю президента Володимира Зеленського це питання не розглядали, однак, депутати-члени Комітету "мають намір запросити колег-депутатів, наприклад, з правоохоронного комітету на спільне заслуховування".

Колега Верещук по комітету та депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла додала, що наразі резонансні справи в СБУ обговорювалися лише на рівні комітету. Наразі найближчим часом передбачається спілкування з керівництвом спецслужби.

Своєю чергою, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат "Слуги народу" Денис Монастирський в коментарі LB.ua підтвердив можливе спільне засідання комітетів.

Водночас, народні депутати навіть "off records" відмовилися від коментарів щодо можливих версій по ситуації в СБУ, наголошуючи про таємницю слідства, яке вже триває.

Нагадаємо, 23 січня полковника "Альфа" СБУ Юрія Расюка було затримано за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Повідомлялося, що у замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який втік.

26 січня Нескоромному оголосили про підозру.

Нескоромний був заступником голови СБУ в липні - листопаді 2019 року, після чого дістав підвищення і став першим заступником - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. В березні 2020 року його було звільнено з посади.

Учора Верховна Рада схвалила за основу закон №3196-д президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.