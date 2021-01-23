Полковника “Альфа” СБУ Андрія Расюка затримано за підозрою у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це у соцмережі Facebook повідомив головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов.

Він додав, що у замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. “Його шукають і йому заборонено виїзд з країни”, – пояснив він.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ. “Зараз він перебуває у складі СБУ без посади”, – додав Бутусов.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова затримали за підготовку вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва на замовлення російських спецслужб.