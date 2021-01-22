Росія відкинула можливість залучити США до "нормандського формату"

Росія не розглядає можливість залучення США до "нормандського формату" при адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ Росії.

"Підключення США (а нерідко в цьому контексті згадується ще й Великобританія), за задумом Києва, дозволило б посилити тиск на Росію... в інтересах врегулювання конфлікту по київським лекалами, тобто в відхід від положень мінського комплексу заходів, який закріплений резолюцією 2202 СБ ООН. Звичайно, ми б лише вітали пряму залученість Вашингтона в "нормандські дискусії", якби це сприяло виконання Києвом узятих на себе зобов'язань. Однак, на жаль, судячи з сигналів, що йдуть від нової адміністрації США, що формується, розраховувати на це не доводиться", - сказали в російському МЗС.

Там порадили Україні "замість того, щоб тішити себе ілюзіями" про залучення США, виконати Мінські угоди так, як це бачать в Росії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Джо Байден як новий президент США міг би посилити українську позицію у перемовинах у Нормандському форматі.

Власне, розмови про приєднання США до "нормандського формату" ведуться вже давно. Зокрема, про готовність приєднатися до них заявляв і попередній президент США Дональд Трамп. Говорив про це і колишній представник Держдепу по Україні Курт Волкер.

У Кремлі ідею участі США в "нормандському форматі" постійно відкидають.

Нормандська четвірка складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі.