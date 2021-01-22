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Зеленський прилетів у Харків через загибель людей у пожежі

Президент вирішив відвідати місце трагедії.

Зеленський прилетів у Харків через загибель людей у пожежі
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прилетів у Харків з робочою поїздкою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"У зв'язку з пожежею, яка сталася вчора в будинку для літніх людей, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Харкова. Глава держави відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин", - йдеться у повідомлені.

Зеленський проведе в Харкові нараду для напрацювання механізмів запобігання таким трагедіям.

Нагадаємо, що 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, а попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займається з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами. Голова Нацполіції також озвучив попередню інформацію, що в день трагедії в будинку мали ремонтувати лічильник газу. 

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Власницю будинку і ще трьох людей затримали.

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