Нардепи у своїх зверненнях цікавилися можливістю в'їзду російських артистів та просили охорону за держкошт, – "Схеми"

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василівський у зверненні до Держприкордонслужби цікавився можливістю в'їзду в Україну для гастролей російського співака Елджея у травні 2020 року. На той момент заборона на в'їзд артиста ще була чинною, оскільки він відвідував Крим після початку окупації.

Нардеп вказав, що надсилає своє звернення безпосередньо в інтересах співака (справжнє ім'я – Олексій Узенюк), тому що "він же хлопець творчий, має виступати". Про це йдеться у розслідуванні "Схем" щодо депутатських звернень представників різних політсил.

"Схеми" відзначають, що уже через місяць після цього звернення Окружний адмінсуд Києва скасував заборону на в'їзд репера. Ба більше, суд стягнув з СБУ 1 536 гривень на його користь, вказавши, що рішення було безпідставним. Служба безпеки, як відомо, при забороні на в'їзд в Україну керувалася відеозаписами з YouTube, де Елджей називав Крим "російським", а також він виступав у Коктебелі після початку тимчасової окупації.

Фото: radiosvoboda.org

Цікавився дозволом на в'їзд російських гастролерів і депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Він просив у прикордонників надати офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд в Україну вісьмом артистам із Росії. Серед них – засновник та худкерівник московського театру "Школа сучасної п'єси" Йосип Райхельгауз, який у інтерв'ю заявляв про "російський Крим", а також актори його трупи, зокрема Ірина Альфорова, яка в списку Мінкультури позначена як особа, яка створює загрозу нацбезпеці. СБУ відповіла, що не може надавати цю інформацію.

"Я хотів, щоб з гастролями в Україну, в Одесу, в тому числі, приїхав московський театр «Школа современной пьесы Йосифа Райхельгауза». Це народний артист РФ, але це одесит, людина, яка спілкується українською мовою і підтримує Україну, не підтримує анексію Криму, всюди має принципову позицію щодо цього. Тому я направив звернення, щоб дізнатися, чи є по якихось акторах цього театру заборона. Я ж не просив, щоб їх впустили – тут сказано можуть заїжджати чи ні?" – пояснив журналістам Гончаренко.

У своєму телеграм-каналі він також прокоментував розслідування: "Я просто перенаправив до СБУ інформацію з запитом: чи можна цим людям в’їжджати в Україну? Ну і звісно, я ніколи не підтримаю жодних висловів стосовно того, що Крим - не є частиною України. Думаю, це і нагадувати не потрібно".

Депутати від ОПЗЖ у зверненнях намагалися дізнатися дані щодо перетину кордону ними або членами їхніх родин. При цьому вимога закону "Про статус народного депутата" вказує, що " він не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях".

Федір Христенко у лютому 2020 у зверненні до голови ДПС писав, що в інтернеті поширюють інформацію про перетин його дружиною кордону в напрямку Москви. Зокрема, написали про те, що вона була в російській столиці 10 разів, починаючи з 2017 року. Депутат Христенко попросив провести службове розслідування щодо незаконного розголошення такої інформації.

Вадим Рабінович намагався вивідати у прикордонників, на якій підставі вони нібито робили відмітки біля його прізвища під час перевірки при перетині кордону. У відповідь депутату повідомили, що ніякого стеження не ведеться, прикордонники виконують свою роботу.

Вадим Столар у зверненні скаржився на прикордонників і заявив, що його у жовтні 2019 затримали прикордонники і не дозволяли залишати "Міжнародний аеропорт Київ" (Жуляни).

Нардеп Віталій Борт у зверненні цікавився, чому його помічника Григорія Лисняка дуже ретельно перевіряють прикордонники.

Писали зверненнся до ДПСУ також і інші народні депутати. Деякі з них також просили надати їм охорону за державний кошт, зокрема, Євгеній Шевченко від "Слуги народу" цікавився у президента та керівника його офісу Андрія Єрмака, чи можна організувати йому охорону через погрози після участі в російській телепрограмі і після виступу у Раді, де він заявив про необхідність звільнення голови МВС.

Фото: radiosvoboda.org

Також про держохорону просили депутати ОПЗЖ. Вони у колективному зверненні пояснювали тим, що в ЗМІ були поширені відомості про протиправні дії СБУ, які планували і здійснюють незаконні оперативно слідчі дії щодо депутатів.

Охорону просили надати для депутатів Шуфрича, Козака, Німченка, Загороднього, Колтуновича, Волошина, Дунаєва, Столара, Абрамовича, Приходько, Пономарьова.

"Аналіз «Схем» довів, що депутати використовують свій мандат для лобізму власних інтересів або свого оточення чи підсанкційних осіб. Просування своїх інтересів, використання депутатського мандату з корисливою метою мали б розглядати НАЗК. А ще комітет з регламенту та депутатської етики, утім обранці з цього комітету теж пишуть депутатські листи, які стосуються їх особисто", – підсумували в розслідуванні.

Нагадаємо, що у червні минулого року парламент у 35 разів підвищив штраф за ігнорування депутатських запитів. За ненадання відповіді на звернення депутата Ради законопроєктом встановлено штраф у розмірі від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5900–8500 гривень), зараз – 10–15.

При цьому мова не йде про відмову в розкритті даних, а тільки про повну відсутність відповідь.