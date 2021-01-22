Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)

Youtube заблокував популярний український канал Geek Journal (майже 100 тисяч підписників) після критичного відео про історію каналу "1+1".

Причиною стали скарги "1+1" на порушення авторського права, заявив автор каналу, блогер Тайлер Андерсон.

Канал залишається на сайті Youtube, але, за словами Андерсона, залити туди більше нічого не можна. Відео про "1+1" на ньому більше немає, але його можна знайти в Telegram.

"Я вбачаю в цьому наступ на свободу слова. Бо існує ціла плеяда каналів, де використовуються не просто шматки їхнього контенту, не fair use, як робимо це ми, - декілька секунд контенту в трейлерах або той контент, який є в Youtube, - і всім все прекрасно. Коли існують відео, де якась парочка за олів'є розглядає цілий випуск якоїсь програми без жодного блюру, без жодного монтажу, - їм нічого. А нам страйки. Одразу три", - сказав блогер.

Він вважає, що хтось на "1+1" просто образився за його відео.

Оновлено 13:03. "1+1 media" відкинув аргумент блогера про використання принципу fair use.

"Використання контенту 1+1 media, як і інших медіагруп, оглядачами чи блогерами в інтернеті, дозволено лише за попередніх домовленостей з правовласниками. Будь-яке копіювання, трансляція чи поширення контенту без такого дозволу є незаконним і розцінюється як піратство. Принцип fair use, на який посилається автор вищезгаданого каналу, не можна застосувати до каналів з монетизацією та, зокрема, до заблокованих відео, оскільки вони містять рекламну інтеграцію", - йдеться у пресрелізі.

Медіагрупа також повідомила, що шукає піратський контент спеціальною програмою SUDUM, за допомогою якої за два останні роки знайшла і заблокувала понад 270 тисяч відео та видалила з Google більше 110 тисяч посилань на контент, який порушує її авторські права.

"У той же час, 1+1 media має позитивний досвід співпраці з популярними блогерами та авторами інших YouTube-каналів, коли встановлювалися офіційні домовленості і був отриманий дозвіл на використання відеоконтенту компанії, без подальшого узгодження матеріалів з боку холдингу. У випадку з Geek Journal, компанія не отримувала жодних повідомлень чи запитів щодо використання власного контенту. У тому числі після першої скарги, яка була надіслана восени минулого року", - повідомили в "1+1".

"Група 1+1 media відкрита до діалогу з авторами каналу Geek Journal та запрошує команду на зустріч з метою ознайомлення з правилами щодо використання авторського контенту на YouTube та обговорення ситуації, що склалася", - заявила група.

Нагадаємо, що телеканал "1+1", який існує з 1995 року, входить до медіагрупи "1+1 Media".

Кінцевим бенефіціаром каналу є Ігор Коломойський.