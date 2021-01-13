YouTube мінімум на тиждень заблокував канал Трампа

Відеохостинг YouTube, що належить компанії Google, мінімум на тиждень заблокував для завантаження нових відео канал президента США Дональда Трампа за порушення політики платформи.

Про це повідомляє СNN з посиланням на повідомлення YouTube.

"Ми видалили новий контент, завантажений на канал Трампа, за порушення нашої політики", - йдеться в повідомленні.

Яке саме відео було вилучене, не уточнюється. Однак за нього канал отримав "страйк", що означає семиденну заборону завантажування нового контенту.

Заборона може бути продовжена, зазначив представник сервісу. Крім того, на каналі відключили можливість коментувати - це рішення пояснили ризиком провокації насильства.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні. В результаті заворушень п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії в той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії вибірників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання було зірвано, частина конгресменів - евакуйована. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Тепер демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки відповідальний за заворушення.

Після подій у Вашингтоні соціальні мережі Twitter і Facebook заблокували акаунти Трампа, оскільки вважають, що його публікації можуть спровокувати подальше насильство.

Так, 9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло 5 людей. Раніше Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин – після закликів до акції протесту під будівлею Конгресу США, так само як Facebok і Instagram.

У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

Пізніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив, що Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства.