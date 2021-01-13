Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
ГоловнаСвіт

YouTube мінімум на тиждень заблокував канал Трампа

Президент США завантажив нове відео, за яке отримав "страйк".

YouTube мінімум на тиждень заблокував канал Трампа
Фото: mojevijesti.ba

Відеохостинг YouTube, що належить компанії Google, мінімум на тиждень заблокував для завантаження нових відео канал президента США Дональда Трампа за порушення політики платформи.

Про це повідомляє СNN з посиланням на повідомлення YouTube.

"Ми видалили новий контент, завантажений на канал Трампа, за порушення нашої політики", - йдеться в повідомленні.

Яке саме відео було вилучене, не уточнюється. Однак за нього канал отримав "страйк", що означає семиденну заборону завантажування нового контенту.

Заборона може бути продовжена, зазначив представник сервісу. Крім того, на каналі відключили можливість коментувати - це рішення пояснили ризиком провокації насильства.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні. В результаті заворушень п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії в той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії вибірників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання було зірвано, частина конгресменів - евакуйована. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Тепер демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки відповідальний за заворушення.

Після подій у Вашингтоні соціальні мережі Twitter і Facebook заблокували акаунти Трампа, оскільки вважають, що його публікації можуть спровокувати подальше насильство.

Так, 9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло 5 людей. Раніше Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин – після закликів до акції протесту під будівлею Конгресу США, так само як Facebok і Instagram.

У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

Пізніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив, що Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також