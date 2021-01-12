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​Уряд Німеччини попередив, що громадяни зможуть подорожувати не раніше, ніж у кінці травня

"Якщо ми дійсно зробимо вакцинацію більшості людей в Німеччині в другому кварталі року, то влітку буде безпечно подорожувати".

​Уряд Німеччини попередив, що громадяни зможуть подорожувати не раніше, ніж у кінці травня
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини попередив громадян, що вони зможуть поїхати на відпочинок і почати подорожувати не раніше, ніж наприкінці травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Я думаю, що подорож - це те, що дуже важко уявити в найближчі два-три місяці. Після Трійці все знову стане краще. І я сподіваюся, що це літо буде великим періодом подорожей", - заявив уповноважений з туризму при німецькому уряді Томас Барейс.

Зазначимо, що релігійне свято Трійця цього року у католиків припадає на 23 травня. Понеділок після Трійці - національне свято Німеччини.

Барейс додав, що після вакцинації великої кількості людей відпустки в більш віддалені частини світу також можуть стати можливими наприкінці року.

"Якщо ми дійсно зробимо вакцинацію більшості людей в Німеччині в другому кварталі року, то влітку буде безпечно подорожувати", - сказав він.

Нагадаємо, 5 січня Німеччина вирішила продовжити загальнодержавний карантин до кінця місяця та вводить жорсткіші обмеження, намагаючись стримати сплеск коронавірусної інфекції.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан заявив, що до кінця літа усі жителі країни матимуть змогу отримати вакцину від коронавірусу.

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