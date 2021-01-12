Глава МОЗ Німеччини заявив, що до кінця літа всі жителі отримають вакцину від коронавірусу

До кінця літа усі жителі Німеччини матимуть змогу отримати вакцину від коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє "Укрінформ".
"Мета найбільшої в історії кампанії з вакцинації – виробити так званий стадний імунітет, і ми досягнемо цього ближче до літа", - сказав міністр.
За його словами, підстави для "дуже великого оптимізму" йому надає те, що з вівторка, 12 січня, у центри вакцинації по всій Німеччині надійде вакцина від Moderna (перші 63 600 доз були доставлені в ніч проти вівторка на склад у землі Нижня Саксонія).
Глава МОЗ також додав, що якщо ближчими тижнями, як очікується, будуть схвалені ще 1-2 інші вакцини, то цього вистачить для щеплення всіх охочих до літа.
Вже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей.
Станом на 11 січня в Німеччині було вакциновано 613 347 людей.
Нагадаємо, сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на дозвіл для вакцини від коронавірусу від AstraZeneca та Оксфордського університету. Висновок про дозвіл на продаж може бути видано до 29 січня.
Також сьогодні у країнах Європейського Союзу розпочалося поширення перших доз вакцини від коронавірусу Moderna.