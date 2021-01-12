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Глава МОЗ Німеччини заявив, що до кінця літа всі жителі отримають вакцину від коронавірусу

Вже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей.

Глава МОЗ Німеччини заявив, що до кінця літа всі жителі отримають вакцину від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

До кінця літа усі жителі Німеччини матимуть змогу отримати вакцину від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє "Укрінформ".

"Мета найбільшої в історії кампанії з вакцинації – виробити так званий стадний імунітет, і ми досягнемо цього ближче до літа", - сказав міністр.

За його словами, підстави для "дуже великого оптимізму" йому надає те, що з вівторка, 12 січня, у центри вакцинації по всій Німеччині надійде вакцина від Moderna (перші 63 600 доз були доставлені в ніч проти вівторка на склад у землі Нижня Саксонія).

Глава МОЗ також додав, що якщо ближчими тижнями, як очікується, будуть схвалені ще 1-2 інші вакцини, то цього вистачить для щеплення всіх охочих до літа.

Вже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей.

Станом на 11 січня в Німеччині було вакциновано 613 347 людей.

Нагадаємо, сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на дозвіл для вакцини від коронавірусу від AstraZeneca та Оксфордського університету. Висновок про дозвіл на продаж може бути видано до 29 січня.

Також сьогодні у країнах Європейського Союзу розпочалося поширення перших доз вакцини від коронавірусу Moderna.

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