У Монголії стався сильний землетрус

Поштовхи магнітудою від 4 до 6 балів відчули мешканці Улан-Батора, Селенге, Орхон і Дархан-Уул.

Фото: volcanodiscovery.com

На півночі Монголії стався землетрус магнітудою 6,5 бала.

Про це повідомляє Сіньхуа.

За словами директора Інституту астрономії та геофізики Академії наук країни Содномсамбуу Демберела, підземні поштовхи зафіксували 12 січня о 5:32 за місцевим часом.

Епіцентр знаходився за 30 км на північний захід від міста Ханх монгольської області Хувсгел.

Поштовхи магнітудою від 4 до 6 балів відчули мешканці Улан-Батора, Селенге, Орхон і Дархан-Уул.

Даних про жертви та руйнування поки немає.

Нагадаємо, 10 січня в районі с. Луки Самбірського району, що на Львівщині, зафіксували підземний поштовх магнітудою 1,9 бала. Землетрус такої потужності не відчувається на поверхні.

У грудні 2020-го потужні землетруси спостерігали одразу в декількох європейських країнах. У Хорватії підземні поштовхи відбувалися декілька днів поспіль. А за ніч 3 січня у фінському місті Коувола трапилося одразу 10 землетрусів.