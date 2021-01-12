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Литва заявила про готовність змінити офіційну назву Білорусі

Рішення ухвалять, якщо про це попросять білоруси.

Литва заявила про готовність змінити офіційну назву Білорусі
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: delfi.lt

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про готовність розглянути зміну назви "Білорусь" литовською мовою (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять.

Це питання глава МЗС обговорював з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською пише Delfi.

За словами міністра, у використовуваній литовцями назві повинно відображатися те, що "Білорусь" означає "Біла Русь".

"Ім'я, яким ми називаємо нашу сусідню країну, не повинно закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії. Білорусь означає "Біла Русь", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання, так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", - сказав міністр закордонних справ.

Напередодні повідомляли, що з кінця грудня Литва офіційно узаконила назву Грузії "Сакартвело".

Нагадаємо, у травні 2018-го державна комісія з литовської мови затвердила альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело. Змінити традиційну назву попросила сама Грузія, оскільки нинішня вважається русифікованою. Тоді ж уряд Грузії затвердив нову назву Литви в грузинській мові - Летува (Lietuva). Литва не вимагала того, щоб назву країни було змінено, оскільки в такому разі з цим проханням довелося б звертатися до безлічі слов'янських держав.

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