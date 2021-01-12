Литва заявила про готовність змінити офіційну назву Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про готовність розглянути зміну назви "Білорусь" литовською мовою (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять.

Це питання глава МЗС обговорював з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською пише Delfi.

За словами міністра, у використовуваній литовцями назві повинно відображатися те, що "Білорусь" означає "Біла Русь".

"Ім'я, яким ми називаємо нашу сусідню країну, не повинно закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії. Білорусь означає "Біла Русь", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання, так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", - сказав міністр закордонних справ.

Напередодні повідомляли, що з кінця грудня Литва офіційно узаконила назву Грузії "Сакартвело".

Нагадаємо, у травні 2018-го державна комісія з литовської мови затвердила альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело. Змінити традиційну назву попросила сама Грузія, оскільки нинішня вважається русифікованою. Тоді ж уряд Грузії затвердив нову назву Литви в грузинській мові - Летува (Lietuva). Литва не вимагала того, щоб назву країни було змінено, оскільки в такому разі з цим проханням довелося б звертатися до безлічі слов'янських держав.