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Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon

Масові блокування почалися після безстрокового блокування Twitter акаунту Трампа.

Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon
Twitter
Фото: EPA/UPG

Соцмережа Twitter оголосила у понеділок, 11 січня, що заблокувала понад 70 тисяч акаунтів, пов'язаних з теорією змови QAnon, після штурму Капітолія прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Соціальна мережа розпочала масові блокування 8 січня після того, як безстроково заблокувала обліковий запис Дональда Трампа за його повідомлення, які, на думку адміністрації соцмережі, "можуть підбурювати до подальшого насильства".

"З п'ятниці (8 січня. - Ред.) внаслідок наших зусиль було заблоковано понад 70 тисяч облікових записів, причому було багато випадків, коли одна особа керувала численними обліковими записами", - повідомляють у Twitter.

У соцмережі уточнили, що "ці облікові записи займалися розповсюдженням шкідливого змісту, пов'язаного з QAnon, і насамперед були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови у всій соцмережі".

QAnon – теорія змови, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити величезну міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої нібито причетні лідери Демократичної партії-сатаністи та американські селебретіз. 

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. 

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

Після штурму Капітолію у США відкрили 25 справ про тероризм.

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