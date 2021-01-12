Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon

Соцмережа Twitter оголосила у понеділок, 11 січня, що заблокувала понад 70 тисяч акаунтів, пов'язаних з теорією змови QAnon, після штурму Капітолія прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Соціальна мережа розпочала масові блокування 8 січня після того, як безстроково заблокувала обліковий запис Дональда Трампа за його повідомлення, які, на думку адміністрації соцмережі, "можуть підбурювати до подальшого насильства".

"З п'ятниці (8 січня. - Ред.) внаслідок наших зусиль було заблоковано понад 70 тисяч облікових записів, причому було багато випадків, коли одна особа керувала численними обліковими записами", - повідомляють у Twitter.

У соцмережі уточнили, що "ці облікові записи займалися розповсюдженням шкідливого змісту, пов'язаного з QAnon, і насамперед були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови у всій соцмережі".

QAnon – теорія змови, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити величезну міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої нібито причетні лідери Демократичної партії-сатаністи та американські селебретіз.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

Після штурму Капітолію у США відкрили 25 справ про тероризм.