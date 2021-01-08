Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку

У США після заворушень у Вашингтоні про відставку заявили міністр транспорту Елейн Чао і міністр освіти Бетсі ДеВос.
Елейн Чао про відставку написала у Твіттері: “Сьогодні я оголошую про свою відставку з посади міністра транспорту США, яка набирає чинності 11 січня”.
Вона додала, що події в американській столиці були “травматичними і їх можна були уникнути”. “Вони мене схвилювали так, що я не можу залишатися осторонь”, – зазначила міністр.
It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021
Міністр освіти США Бетсі ДеВос також вирішила залишити посаду в уряді.
Як пише The New York Times, ДеВос надіслала відповідного листа президенту Дональду Трампу.
За її словами, вона хотіла залишитися в уряді до зміни адміністрації, але її плани змінилися після захоплення Капітолію.
“Мирна передача влади – це те, що відрізняє американську представницьку демократію від “бананових республік””, – написала вона у Твіттері.
January 6, 2021
Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.
7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.
Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.
20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.