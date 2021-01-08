Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку

Мирна передача влади – це те, що відрізняє Америку від “бананових республік”, заявила міністр освіти.

У США після заворушень у Вашингтоні про відставку заявили міністр транспорту Елейн Чао і міністр освіти Бетсі ДеВос.

Елейн Чао про відставку написала у Твіттері: “Сьогодні я оголошую про свою відставку з посади міністра транспорту США, яка набирає чинності 11 січня”.

Вона додала, що події в американській столиці були “травматичними і їх можна були уникнути”. “Вони мене схвилювали так, що я не можу залишатися осторонь”, – зазначила міністр.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Міністр освіти США Бетсі ДеВос також вирішила залишити посаду в уряді.

Як пише The New York Times, ДеВос надіслала відповідного листа президенту Дональду Трампу.

За її словами, вона хотіла залишитися в уряді до зміни адміністрації, але її плани змінилися після захоплення Капітолію.

“Мирна передача влади – це те, що відрізняє американську представницьку демократію від “бананових республік””, – написала вона у Твіттері.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.