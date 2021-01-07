​У Конгресі США закликають усунути Трампа за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення діючого президента Дональда Трампа з посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.
Про це повідомляє The New York Times.
"Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки", - наголосила Пелосі.
До застосування 25-ї поправки Конституції США також закликав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
25-та поправка дозволяє достроково припинити повноваження президента, який став недієздатним.
"Якщо віцепрезидент і уряд не діятимуть, Конгрес готовий просувати імпічмент, що відповідає переважним настроям американського народу", - заявила Пелосі.
Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.
7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.
20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.