​У Конгресі США закликають усунути Трампа за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення діючого президента Дональда Трампа з посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.

Про це повідомляє The New York Times.

"Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки", - наголосила Пелосі.

До застосування 25-ї поправки Конституції США також закликав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

25-та поправка дозволяє достроково припинити повноваження президента, який став недієздатним.

"Якщо віцепрезидент і уряд не діятимуть, Конгрес готовий просувати імпічмент, що відповідає переважним настроям американського народу", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.