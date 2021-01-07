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​У Конгресі США закликають усунути Трампа за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції

У разі неприйняття Пелосі погрожує продовжити імпічмент.

​У Конгресі США закликають усунути Трампа за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции, 31 января 2019.
Фото: EPA/UPG

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення діючого президента Дональда Трампа з посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.

Про це повідомляє The New York Times.

"Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки", - наголосила Пелосі.

До застосування 25-ї поправки Конституції США також закликав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

25-та поправка дозволяє достроково припинити повноваження президента, який став недієздатним. 

"Якщо віцепрезидент і уряд не діятимуть, Конгрес готовий просувати імпічмент, що відповідає переважним настроям американського народу", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.

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