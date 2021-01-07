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Пакистан охопили протести через вбивство 11 шахтарів бойовиками ІДІЛ

Шиїти влаштовують сидячі мітинги та вимагають відставки уряду 

Фото: EPA/UPG

Різні міста Пакистану охопили акції протесту після вбивства бойовиками "Ісламської держави" 11 шахтарів з шиїтської хазарійської меншини.

Масові акції розпочалися і в економічному центрі Карачі, пише Reuters. Місцева поліція повідомила, що сидячі проести пройшли щонайменше в 19 місцях. Авіарейси були скасовані через ускладнений доступ до аеропорту. 

Протестувальники звернулися до прем'єр-міністра Імрана Хана з проханням відвідати Кветту, де демонстранти протягом п'яти днів наглядали за трунами з тілами жертв та перекривали центральну автодорогу. 

Вони також вимагають розпуску уряду провінції та посилення зусиль Ісламабада за пошуком та покарнням винних. 

Фото: EPA/UPG

"Я поділяю ваш більш, я приходив до вас раніше, щоб підтримати під час ваших стражданб. Я дуже скоро прийду знову, щоб помолитися та втішити усі родини особиство", - запевнив прем'єр-міністр. 

Шахтарі, більшість з яких були сезонними робітниками з бідного району Афганістану, були вбиті біля вугольних полів. Їх убивство зняли на відео і оприлюднили бойовики "Ісламської держави". 

За останні 10 років у Пакистані вбили сотні хазарійців унаслідок нападів бойовиків ІДІЛ та угрупувань мусульман-суннітів, які вважають шиїтів відступниками.

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