Фото: EPA/UPG

Різні міста Пакистану охопили акції протесту після вбивства бойовиками "Ісламської держави" 11 шахтарів з шиїтської хазарійської меншини.

Масові акції розпочалися і в економічному центрі Карачі, пише Reuters. Місцева поліція повідомила, що сидячі проести пройшли щонайменше в 19 місцях. Авіарейси були скасовані через ускладнений доступ до аеропорту.

Протестувальники звернулися до прем'єр-міністра Імрана Хана з проханням відвідати Кветту, де демонстранти протягом п'яти днів наглядали за трунами з тілами жертв та перекривали центральну автодорогу.

Вони також вимагають розпуску уряду провінції та посилення зусиль Ісламабада за пошуком та покарнням винних.

Фото: EPA/UPG

"Я поділяю ваш більш, я приходив до вас раніше, щоб підтримати під час ваших стражданб. Я дуже скоро прийду знову, щоб помолитися та втішити усі родини особиство", - запевнив прем'єр-міністр.

Шахтарі, більшість з яких були сезонними робітниками з бідного району Афганістану, були вбиті біля вугольних полів. Їх убивство зняли на відео і оприлюднили бойовики "Ісламської держави".

За останні 10 років у Пакистані вбили сотні хазарійців унаслідок нападів бойовиків ІДІЛ та угрупувань мусульман-суннітів, які вважають шиїтів відступниками.