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Унаслідок терористичної атаки в центрі Відня загинули п’ятеро, включно із терористом (оновлено)

Правоохоронці ліквідували одного нападника - прихильника "Ісламської держави", інших розшукують.

Унаслідок терористичної атаки в центрі Відня загинули п’ятеро, включно із терористом (оновлено)
Фото: twitter.com/Arul_tnpyc

Кількість жертв вчорашнього теракту у центрі столиці Австрії зросла до чотирьох осіб серед мирних громадян, нападника було застрелено раніше, повідомляє Reuters.

"Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер заявив у вівторок, що щонайменше один «ісламістський терорист» відповідальний за напади в центральній частині Відня, в результаті яких загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще кілька людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Фото: EPA/UPG

За словами міністра, поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку інших нападників, залучивши до патрулювання на вулицях міста близько однієї тисячі поліцейських.

Раніше повідомляли, що внаслідок терористичного нападу у Відні ввечері 2 листопада загинули троє людей - двоє чоловіків та жінка. Це були випадкові перехожі, які під час нападу перебували в центрі столиці Австрії. Одного з нападників застрелили правоохоронці, передає DW.

У соцмережі Twitter поліція зазначила, що 15 людей поранені, серед них кілька перебувають у важкому стані. 

Напад поблизу синагоги у 1-му райні Відня вчинений щонайменше одним ісламістським терористом, зазначив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG'

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Наразі про нападника відомо, що він є прихильником екстремістського угруповання "Ісламська держава", додав глава австрійського МВС. Нападник був озброєний та, ймовірно, намагався посіяти паніку. У квартирі ймовірного терориста проводиться обшук.

На вулицях Відня проводиться операція з розшуку іншого підозрюваного. "Ми не можемо виключати, що є й інші нападники", - зазначив Негаммер.

Як повідомляли, ввечері 2 листопада поблизу синагоги у центрі Відня сталась стрілянина. Нападників, ймовірно, було кілька, одного з них застрелили поліцейські, інші - втекли.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен засудив терористичний напад і висловив співчуття родичам загиблих та підтримку пораненим. "Ми спільно і рішуче захищатимемо нашу свободу і демократію усіма дозволеними методами", - наголосив Ван дер Беллен.

Канцлер Австрії Себастіан Курц назвав стрілянину в центрі Відня "мерзенним терактом".

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