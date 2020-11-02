Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
ГоловнаСвіт

У Нідерландах поїзд метро від падіння з 10-метрової висоти врятувала скульптура хвоста кита

Вагони були порожні. Машиніст не постраждав.

Поїзд метро в Нідерландах не зміг загальмувати в кінці шляхів і мало не впав з великої висоти з моста. Машиніста врятувала сучасна скульптура у вигляді двох гігантських хвостів кита, на одному з яких завис поїзд.

Вагони потягу були порожні, окрім машиніста там нікого не було, передає ВВС.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Повідомляється, що поїзд метро у місті Спійкенісе, неподалік Роттердама, пробив бар'єр у кінці колії незадовго до півночі неділі, 1 листопада.

"Але замість того, щоб впасти з 10-метрової висоти, він драматично завис у повітрі, акуратно розташувавшись на велетенській скульптурі китового хвоста на станції метро De Akkers", - сказано в повідомленні.

Фото: twitter.com

Зазначається, що машиніст сам зміг спуститися на землю, він не постраждав. Проте його відправили в лікарню на обстеження.

Наразі вирішується, як обережно та контрольовано спустити поїзд.

Фото: twitter.com

Виготовлена з пластику скульптура під назвою "Китові хвости" є роботою архітектора та художника Маартена Струїса. Її встановили у воді в кінці колії 2002 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також