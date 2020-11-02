Поїзд метро в Нідерландах не зміг загальмувати в кінці шляхів і мало не впав з великої висоти з моста. Машиніста врятувала сучасна скульптура у вигляді двох гігантських хвостів кита, на одному з яких завис поїзд.

Artful death dodger. Police and fire crews surround scene trying to establish how to release the metro #spijkenisse pic.twitter.com/I36qpxIVK2 — anna holligan 🎙 (@annaholligan) November 2, 2020

Вагони потягу були порожні, окрім машиніста там нікого не було, передає ВВС.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Повідомляється, що поїзд метро у місті Спійкенісе, неподалік Роттердама, пробив бар'єр у кінці колії незадовго до півночі неділі, 1 листопада.

"Але замість того, щоб впасти з 10-метрової висоти, він драматично завис у повітрі, акуратно розташувавшись на велетенській скульптурі китового хвоста на станції метро De Akkers", - сказано в повідомленні.

Фото: twitter.com

Зазначається, що машиніст сам зміг спуститися на землю, він не постраждав. Проте його відправили в лікарню на обстеження.

Наразі вирішується, як обережно та контрольовано спустити поїзд.

Фото: twitter.com

Виготовлена з пластику скульптура під назвою "Китові хвости" є роботою архітектора та художника Маартена Струїса. Її встановили у воді в кінці колії 2002 року.