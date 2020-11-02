iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ
"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
ГоловнаСвіт

Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 79

Рятувальникам вдалося дістати живою 3-річну дівчинку, яка після землетрусу провела 65 годин під завалами.

Рятувальники евакуйовують врятовану дівчинку
Фото: EPA/UPG
Рятувальники евакуйовують врятовану дівчинку

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Ізмірі, що в Туреччині, зросла до 79. 

Про це повідомляє Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

"Життя втратили 79 наших громадян. 743 з 962 наших громадян, які постраждали, були виписані, лікування 219 громадян продовжується", - повідомляє AFAD.

Пошукові роботи ще тривають у 8 будинках Ізміра.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

AFAD та Турецький Червоний Півмісяць відправили до регіону 3545 наметів, 57 наметів загального призначення, 24 382 ковдри, 13 280 ліжок, 5500 спальних наборів, 2657 кухонних наборів та 4 душ-туалет-контейнери. Налагоджено роздачу гарячої їжі, чим уже скористалися майже 220,6 тисячі людей.

Рятувальникам вдалося дістати живою 3-річну дівчинку, яка після землетрусу провела 65 годин під завалами. 

Нагадаємо, 30 жовтня в Егейському морі стався сильний землетрус. У населених пунктах Туреччини та Греції обвалилися будівлі, припливні хвилі обрушилися на прибережні райони і острови.

Як повідомили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини, після потужного землетрусу магнітудою 6,6, було зафіксовано 341 афтершок силою понад 4 бали. За даними на 31 жовтня, загиблими вважалися 35 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також