Рятувальникам вдалося дістати живою 3-річну дівчинку, яка після землетрусу провела 65 годин під завалами.

Фото: EPA/UPG Рятувальники евакуйовують врятовану дівчинку

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Ізмірі, що в Туреччині, зросла до 79.

Про це повідомляє Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

"Життя втратили 79 наших громадян. 743 з 962 наших громадян, які постраждали, були виписані, лікування 219 громадян продовжується", - повідомляє AFAD.

Пошукові роботи ще тривають у 8 будинках Ізміра.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

AFAD та Турецький Червоний Півмісяць відправили до регіону 3545 наметів, 57 наметів загального призначення, 24 382 ковдри, 13 280 ліжок, 5500 спальних наборів, 2657 кухонних наборів та 4 душ-туалет-контейнери. Налагоджено роздачу гарячої їжі, чим уже скористалися майже 220,6 тисячі людей.

Рятувальникам вдалося дістати живою 3-річну дівчинку, яка після землетрусу провела 65 годин під завалами.

Нагадаємо, 30 жовтня в Егейському морі стався сильний землетрус. У населених пунктах Туреччини та Греції обвалилися будівлі, припливні хвилі обрушилися на прибережні райони і острови.

Як повідомили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини, після потужного землетрусу магнітудою 6,6, було зафіксовано 341 афтершок силою понад 4 бали. За даними на 31 жовтня, загиблими вважалися 35 людей.