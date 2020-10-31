Кількість жертв землетрусу у турецькому Ізмірі сягнула 25 осіб

За даними МОЗ Туреччини, 435 людей перебувають на лікуванні, 25 - у реанімації, дев'ятьом було проведено хірургічні операції.

Кількість жертв землетрусу в Ізмірі сягнула 25, а постраждали 804 жителі заходу Туреччини.

Про це пише aa.com.tr.

Як повідомили в Управлінні зі запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини, після потужного землетрусу магнітудою 6.6, було зафіксовано 341 афтешок, силою понад 4 балів.

Під завалами рятувальники виявили матір з чотирма дітьми, проводяться роботи з їхнього порятунку, пише Укрінформ.

За даними МОЗ Туреччини, 435 людей перебувають на лікуванні, 25 - у реанімації, дев'ятьом було проведено хірургічні операції, 364 були виписані з лікарень після надання медичної допомоги.

На місці працюють понад 4 тисячі рятувальників, півтисячі рятувальних авто та інших машин, 20 собак-рятувальників та група психологів. До пошуку та порятунку на морі залучено 11 катерів берегової охорони, три вертольоти та одна водолазна команда.

Нагадаємо, вчора в Егейському морі стався сильний землетрус. У населених пунктах Туреччини та Греції обвалилися будівлі, припливні хвилі обрушилися на прибережні райони і острови.