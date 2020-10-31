Прем’єр Вірменії звернувся до Путіна по допомогу через Нагірний Карабах

Пашинян посилається на союзницькі відносини між Вірменією і Росією та Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про допомогу “з огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії”.

Про це інформує пресслужба МЗС Вірменії.

Пашинян просить негайно провести консультацію, аби визначити, як саме Росія може допомогти Вірменії. Він детально описав ситуацію, що “склалася в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею”.

Прем'єр посилається на союзницькі відносини між Вірменією і Росією та статтю 2 “Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу” від 29 серпня 1997 року.

“У листі, зокрема, були підкреслені “обставини перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і їх участі в бойових діях проти Нагірного Карабаху”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Пашинян і Путін обговорили ситуацію довкола Нагірного Карабаху телефоном.

Сторони спілкувалися прорізке загострення ситуації між Вірменією і Азербайджаном.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що сьогодні було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".