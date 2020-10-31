У французькому Ліоні ввечері 30 жовтня невідомий напав на священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар. Священник отримав важке кульове поранення, передає BFM TV.

Напад стався, коли священник-грек закривав церкву. Зловмисник, який стріляв у священника, зник з місця події, інформує Franceinfo.

За попередніми даними, невідомий двічі вистрілив з дробовика в живіт 52-річного протоієрея. Священнику надали допомогу на місці та госпіталізували. Пізніше повідомили, що поранений священник помер.

Поліція Ліона попередила населення про небезпеку перебування біля місця злочину та рекомендувала уникати цього району.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 31, 2020

Нагадаємо, що 16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

29 жовтня в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль.

Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

29 жовтня у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.