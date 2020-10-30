Теракт у Ніцці скоїв 21-річний мігрант із Тунісу

Зараз нападник перебуває у критичному стані внаслідок поранення поліцією під час затримання.

Французькі правоохоронці розповіли деталі про терориста, який скоїв напад на відвідувачів базиліки Нотр-Дам у Ніцці.

Це громадянин Тунісу Брахім Ауіссаауі, який нещодавно потрапив до Європи. 21-річний чоловік мав посвідчення італійського Червоного Хреста - його видали після того, як минулого місяця він прибув на човні з мігрантами на італійський острів Лампедуза. Про це пише BBC.

Він був поранений поліцією під час затримання і перебуває в критичному стані. Одна з його жертв була практично обезголовлена, повідомив прокурор у справах з боротьби з тероризмом.

У результаті нападу загинули жінки віком 60 і 44 роки і 55-річний чоловік.

Глава французької антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікар зазначив, що в нападника при собі знайшли Коран і великий ніж.

Президент Еммануель Макрон назвав злочин "атакою ісламістських терористів". Він додав, що число силовиків для охорони громадських місць зросте з 3000 до 7000.

Нагадаємо, що 16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

Свідки розповіли, що перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар". Антитерористична прокуратура Франції встановила, що вбивство скоїв 18-річний чеченець Абдулах А., який народився в Москві.

Хлопець прибув до Франції разом зі своїми батьками, які отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Національна антитерористична прокуратура Франції відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижа.

Після вбивства вчителя під Парижем французький президент заявив про кризу ісламу в усьому світі. Макрон назвав убивство ісламістськими терактом. Після цього президент Туреччини кілька разів порадив Макрону "перевірити психіку".

У відповідь на це Франція відкликала посла в Анкарі.

Учора у Франції в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль. Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.