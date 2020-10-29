Чоловік атаккував їх з ножем.

Фото: EPA/UPG

Франції в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Загинуло дві особи, постраждала ще одна.

Оновлення. Число загиблих зросло до трьох - поранена померла в лікарні, пише "Інтферакс-Україна" з посиланням на БМФ.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що нападника затримали, пише BBC.

Він сказав, що все вказує на "терористичну атаку в серці базиліки Нотр-Дам". Міністр внутрішніх справ закликав людей триматися подалі від центру міста. Він зазначив, що скликає кризову нараду.

Відомо, що загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка перебуває в критичному стані, додали в The Guardian.

За даними ЗМІ, мер Ніцци також заявив, що під час затримання правоохоронцями чоловік кілька разів повторив "Аллаху Акбар".

Фото: EPA/UPG

До розслідування залучили прокурора Франції з боротьби з тероризмом. Зазначається, що цей злочин пов'язаний з терористичною організацією. Інформації про те, що якась з терористичних організацій взяла відповідальність за злочин, наразі нема.

Нагадаємо, що 16 жовтня у передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

Свідки розповіли, що перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Антитерористична прокуратура Франції встановила, що вбивство скоїв 18-річний чеченець Абдулах А., який народився в Москві.

Хлопець прибув до Франції разом зі своїми батьками, які отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Національна антитерористична прокуратура Франції відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижа.

Після вбивства вчителя під Парижем французький президент заявив про кризу ісламу в усьому світі. Макрон назвав убивство ісламістськими терактом. Після цього президент Туреччини кілька разів порадив Макрону "перевірити психіку".

У відповідь на це Франція відкликала посла в Анкарі.