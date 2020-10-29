У США через ураган понад мільйон людей лишилися без електрики

У Луїзіані знеструмлено 530 212 споживачів, в Оклахомі - 326 197, у Міссісіпі - 230 950, в Алабамі - 208 413.

Через ураган "Зета" в Луїзіані та низці інших південних штатів понад мільйон людей лишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Poweroutage.

За даними порталу, у Луїзіані знеструмлено 530 212 споживачів, в Оклахомі - 326 197, у Міссісіпі - 230 950, в Алабамі - 208 413.

Наразі швидкість вітру в межах активності "Зети" сягає 48,6 м/с, що відповідає другій категорії й трохи не сягає третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Ураган рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10,8 м/с.

Упродовж наступних двох днів "Зета" загрожує відразу кільком штатам атлантичного узбережжя США.

Нагадаємо, у вересні у Новому Орлеані та деяких районах штату Луїзіана евакуювали жителів через наближення тропічного шторму Саллі. За даними Національного центру дослідження ураганів, швидкість вітру в межах атмосферного явища становила близько 26,3 м/с.

У серпні внаслідок тропічного шторму "Ісая" на Атлантичному узбережжі США загинули п'ятеро осіб. Рухаючись від Північної Кароліни до Нью-Йорка, "Ісая" спричинив смерчі, вирвав з корінням дерева, пошкодив будинки та спровокував повені й пожежі. Поліція повідомила, що чоловік загинув у своєму авто в Нью-Йорку через те, що на машину впало дерево. Через це загинула і людина в Меріленді. У Делавері 83-річну жінку знайшли мертвою під величезною гілкою дерева на її подвір'ї.