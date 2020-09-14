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Жителів Нового Орлеана евакуюють через шторм

Губернатор штату Луїзіана оголосив надзвичайний стан.

Жителів Нового Орлеана евакуюють через шторм
Фото: EPA/UPG

У Новому Орлеані та деяких районах штату Луїзіана, США евакуюють жителів через наближення тропічного шторму Саллі.

Про це повідомляє Axios.

Очікується, що  шторм Саллі стане ураганом у понеділок. Національний центр ураганів попередив про потенційні "небезпечні для життя" штормові сплески від Луїзіани до кордону Алабама-Флорида.

За даними Національного центру дослідження ураганів, швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 26,3 м/с та продовжує зростати. Ураган рухається на північний захід зі швидкістю 3,6 м/с.

Губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс оголосив надзвичайний стан.

Саллі - 18 шторм сезону атлантичних ураганів з 2020 року.

Нагадаємо, у лютому у  Німеччині через ураган скасували авіарейси та потяги. Було оголошено про майже максимальний рівень штормової небезпеки.

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