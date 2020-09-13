Голова МЗС Польщі: Лукашенко втратив легітимність

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау вважає, що чинна білоруська влада втратила легітимність. Тому політика Польщи наразі адресована білоруському суспільству.
Про це він заявив в ефірі Польського радіо.
"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенко як такого, котрий має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт (політики – ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству", - зазначив очільник МЗС Польщі.
Нагадаємо, в Білорусі тривають масові акції протесту. Учасники виступають проти фальсифікацій на виборах президента, які відбулись 9 серпня. ПАРЄ, ОБСЄ і Парламентська асамблея ОБСЄ не направляли спостерігачів на вибори.
У суботу, 12 серпня, у білоруській столиці відбувся "жіночий марш". На площі Свободи силовики намагались взяти учасниць у кільце та відтіснити їх. ЗМІ повідомляли, що вони шукали жінок по дворах. Знімальну групу телеканалу "Белсат" затримали у прямому ефірі. Під час суботніх акцій протесту у містах Білорусі силовики затримали 114 громадян. Найбільша кількість затриманих у Мінську.