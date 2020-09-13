Голова МЗС Польщі: Лукашенко втратив легітимність

"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенко як такого, котрий має легітимацію від демократичного суспільства".

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау вважає, що чинна білоруська влада втратила легітимність. Тому політика Польщи наразі адресована білоруському суспільству.

Про це він заявив в ефірі Польського радіо.

"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенко як такого, котрий має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб’єкт (політики – ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству", - зазначив очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, в Білорусі тривають масові акції протесту. Учасники виступають проти фальсифікацій на виборах президента, які відбулись 9 серпня. ПАРЄ, ОБСЄ і Парламентська асамблея ОБСЄ не направляли спостерігачів на вибори.

У суботу, 12 серпня, у білоруській столиці відбувся "жіночий марш". На площі Свободи силовики намагались взяти учасниць у кільце та відтіснити їх. ЗМІ повідомляли, що вони шукали жінок по дворах. Знімальну групу телеканалу "Белсат" затримали у прямому ефірі. Під час суботніх акцій протесту у містах Білорусі силовики затримали 114 громадян. Найбільша кількість затриманих у Мінську.