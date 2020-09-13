У Києві вдруге за два дні провели акцію на підтримку мітингувальників у Білорусі. Про це повідомив кореспондент LB.ua.
Активісти зібралися на Майдані Незалежності і колоною пройшли до білоруського посольства, де кликали посла. Люди розгорнули великий біло-червоно-білий стяг.
В акції взяли участь близько 100 осіб, вони прийшли з дітьми та собаками.
Нагадаємо, вчора у Києві провели акцію солідарності з "жіночим маршем" у Мінську. Під час мітингів у білоруській столиці затримали близько 100 осіб.
У неділю, 13 вересня, у Мінську зібрався черговий протестний марш. Силовики почали розганяти учасників і застосували зброю.
Акції протесту у Білорусі тривають вже 36-й день. Люди вимагають відставки Олександра Лукашенка.