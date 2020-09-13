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У Києві провели ще одну акцію на підтримку мітингувальників у Білорусі

В демонстрації взяли участь близько 100 людей.

Фото: Lb.ua

У Києві вдруге за два дні провели акцію на підтримку мітингувальників у Білорусі. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Активісти зібралися на Майдані Незалежності і колоною пройшли до білоруського посольства, де кликали посла. Люди розгорнули великий біло-червоно-білий стяг. 

В акції взяли участь близько 100 осіб, вони прийшли з дітьми та собаками.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, вчора у Києві провели акцію солідарності з "жіночим маршем" у Мінську. Під час мітингів у білоруській столиці затримали близько 100 осіб.

У неділю, 13 вересня, у Мінську зібрався черговий протестний марш. Силовики почали розганяти учасників і застосували зброю.

Акції протесту у Білорусі тривають вже 36-й день. Люди вимагають відставки Олександра Лукашенка.

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