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На всій лінії фронту спостерігалася тиша, - штаб ООС

Підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі Кримського.

На всій лінії фронту спостерігалася тиша, - штаб ООС
Фото: dsns_telegram

Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині", - повідомляють у штабі ООС.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предмети.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - запевняють у штабі.

Нагадаємо, що минулої доби, 11 вересня, проросійські бойовики режим припинення вогню на Донбасі не порушували.

10 вересня на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики намагалися викликати пожежу і обстріляли суху траву трасуючими кулями.

Проте, за даними ОБСЄ, бойовики розмістили десятки танків та гаубиць біля лінії зіткнення.

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