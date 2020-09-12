Фото: npu.gov.ua

У Запорізькій області поліцейські виявили посіви конопель на 10 мільйонів гривень. Про це повідомили на сайті відомства 12 вересня.

"Поліцейські затримали двох "аграріїв" на ділянці під час обробки наркотичних кущів. Між соняшниками виявили 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість на «чорному» ринку сягає 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Затримані є мешканцями Мелітополя, один із них орендував земельну ділянку біля села Зарічне.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлю.ть осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков раніше заявив, що українське суспільство не готове до легалізації легких наркотиків. Спікер парламенту не підтримує легалізацію марихуани навіть у медичних цілях.