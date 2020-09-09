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У порту Одеси в контейнері з бананами знайшли 112 кілограмів кокаїну

Вартість вилучених наркотиків - близько $17 млн.

У порту Одеси в контейнері з бананами знайшли 112 кілограмів кокаїну
Фото: ssu.gov.ua

В одеському порту  "Південний" Служба безпеки України запобігла контрабанді кокаїну з Південної Америки приблизно на 17 млн доларів США.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

Нелегальний вантаж прибув у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду правоохоронці виявили в середині контейнера 2 сумки зі 112 кілограмами кокаїну, розфасованими у брикети.

Слідчі органи безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів).

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряють можливу причетність співробітників органів контролю до контрабанди.

Нагадаємо, минулого року в порту "Південний" затримали рекордну партію кокаїну з Колумбії, який змішали у відрах з фарбою. Вміст наркотику у вантажі неможливо встановити ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак.

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