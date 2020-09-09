В одеському порту "Південний" Служба безпеки України запобігла контрабанді кокаїну з Південної Америки приблизно на 17 млн доларів США.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Нелегальний вантаж прибув у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду правоохоронці виявили в середині контейнера 2 сумки зі 112 кілограмами кокаїну, розфасованими у брикети.
Слідчі органи безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів).
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряють можливу причетність співробітників органів контролю до контрабанди.
Нагадаємо, минулого року в порту "Південний" затримали рекордну партію кокаїну з Колумбії, який змішали у відрах з фарбою. Вміст наркотику у вантажі неможливо встановити ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак.