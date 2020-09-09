У Telegram з'явився чат-бот для мешканців Криму

З його допомогою можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання.

Представництво президента України в Криму, правозахисна організація "КримSOS" та Українська Гельсінська спілка з прав людини створили чат-бот CrimeaIsUAbot для мешканців тимчасово окупованого півострова.

Бот дає відповіді на найбільш поширені серед кримчан запитання, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

"Чат-бот CrimeaIsUAbot дає змогу одержати миттєву консультацію 24/7 щодо оформлення паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та смерть на окупованій території, актуальну інформацію стосовно порядку перетину КПВВ. І це – зі зразками документів для заповнення та можливістю записатися в чергу на подачу документів", - йдеться в повідомленні.

Лінк на чат-бот буде розміщено на сайтах профільних держорганів і громадських організацій.

"Держава повинна створювати інструменти, які могли б максимально наближати адміністративні та інші послуги до кримчан. І йдеться не лише про те, що зараз можна відвідати ЦНАП просто на адміністративній межі. Ми працюємо над запровадженням онлайн-послуг", - повідомили у Представництві президента України в Криму.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило освітній серіал "Кандидат" для тих, хто збирається балотуватися на місцевих виборах.