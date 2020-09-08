Окупанти режим припинення вогню на Донбасі у вівторок не порушували, - штаб ООС

Двоє військових підірвалися на міні і отримали поранення.

З початку цієї доби повний і всеосяжний режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил не порушувався, на всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Дотримуючись домовленостей, які набули чинності 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться у вечірньому зведенні.

Також повідомляється, що двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойове травмування. Вони підірвалися на вибухівці.

"На жаль, під час проведення інженерних робіт у тилу наших позицій дістали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - повідомили у штабі.

Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та іншими підрозділами продовжують ліквідовувати лісову пожежу на Донбасі. Наразі триває гасіння локалізованих осередків пожежі поблизу Світлодарська.

Нагадаємо, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

У неділю, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Увечері 7 вересня стало відомо, що один з військових, який напередодні підірвався на Донбасі, помер у реанімації.