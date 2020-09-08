Російсько-окупаційні війська один раз за добу порушили перемир'я на Донбасі

Минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських військових поблизу населеного пункту Кам’янка на Донеччині.

Пресцентр ООС повідомляє, що вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам.

"Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша, констатують у штабі ООС.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Увечері 7 вересня стало відомо, що один з військових, який підірвався на Донбасі, помер у реанімації.