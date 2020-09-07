Вже визначено 15 переможців проєкту "Мільйони добрих справ" від Епіцентр

Визначено уже 15 переможців проєкту "Мільйони добрих справ" від "Епіцентру".

Це, зокрема, власниця магазину сувенірної продукції, науковець, електрик, засновник ферми та майбутній ресторатор, яких об’єднало нестримне бажання розвитку та мрія про власну справу.

4 вересня вся країна дізналася імена ще 5 з 20 щасливчиків, які отримали грант на розвиток бізнесу від компанії "Епіцентр К" у межах проєкту "Мільйони добрих справ".

У третій фінал проєкту потрапили як досвідчені бізнесмени, що прагнуть масштабування, так і майбутні підприємці, які тільки виношують свою бізнес-ідею.

Фото: Епіцентр

"Кожен з учасників третього фіналу вкладає серце та душу в бізнес. Відчувається їхня залученість, кожен підприємець дійсно живе своєю справою, тому обрати з 10 півфіналістів лише 5 переможців було дуже складно", - зазначає суддя проєкту "Мільйони добрих справ", заступник генерального директора компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Зокрема, переміг Євген Омельяненко з Борисполя. Євген разом із дружиною Юлією вже понад 15 років займається вирощуванням грибів — він відповідає за технологічний процес, а вона опікується бухгалтерією та персоналом. У п’яти залах, оснащених кліматичною та вентиляційною технікою італійського виробництва, подружжя щомісяця вирощує 11–12 тонн білих шампіньйонів.

Наступна переможниця - Анастасія Богданюк із Києва, яка займається селекцією кіз, овець та коней за допомогою ембріонального запліднення.

Віктор Колесник з Хмельницького на виграні кошти планує переобладнати легендарний для міста автомобіль — Peugeot Karsan J9 — у мандрівну кав’ярню з вуличним кінотеатром.

Власниця магазину "Позитив" Катерина Чубарь з Донецької області з 2012 року продає товари для свят, а також виготовляє друковану сувенірну продукцію під замовлення (чашки, футболки, магніти, подушки, пазли тощо).

Для масштабування бізнесу та закупки обладнання Катерині необхідно було знайти інвестиції в розмірі 249 тис. грн. На допомогу прийшов Епіцентр. Завдяки гранту від компанії, Катерина зможе не лише купити нове обладнання, але й облаштувати мобільну поліграфію, яка буде мандрувати містами області, надаючи свої послуги всім охочим. Нове обладнання також дасть змогу «Позитиву» розширити асортимент сувенірної продукції, запропонувавши клієнтам, наприклад, дерев’яні магніти або чохли для телефонів.

Віктор Суворова (Харків) вирішив подарувати друге життя елементам живлення та почав надавати послуги з ремонту акумуляторів для електроінструментів, скутерів, гіробордів, а також виконувати замовлення по збірці акумуляторів для велосипедів, домашніх роботів-пилососів та квадрокоптерів.