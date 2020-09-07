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Цього року замінять понад 100 кілометрів аварійних тепломереж, - Кличко

Уже усунуто понад 6,5 тис. пошкоджень на тепломережах. 

Цього року замінять понад 100 кілометрів аварійних тепломереж, - Кличко
Фото: КГГА

Київ вийшов на фінальну стадію підготовки до наступного опалювального сезону

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року ми загалом замінимо понад 100 км аварійних труб на найбільш проблемних ділянках у всіх районах міста. Також усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що через каратин випробування цього року розпочали на місяць пізніше, ніж зазвичай. Таке рішення було ухвалено, щоб не вимикати воду під час локдауну, коли більшість мешканці постійно перебувала вдома.

"Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали більш інтенсивно, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону та усунути всі пошкодження", – повідомив мер столиці.

Віталій Кличко додав, що "Київтеплоенерго" також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні. Там здійснили необхідні ремонти.

Нагадаємо, що гідравлічні випробування у столиці розпочалися з 12 травня. Повідомлялося, що на кожній ділянці випробувань гарячу воду вимикатимуть приблизно на два тижні.

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