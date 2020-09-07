Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві

У Києві невідомі напали і побили актора і співака DZIDZIO (Михайла Хому). Інцидент трапився неподалік офісу артиста на вул. Стрілецькій у центрі столиці. Відомо, що нападники розпилили артистові в обличчя сльозогінний газ та обікрали, інформує ZAXID.NET.

У поліції розповіли, що подія трапилася вночі 6 вересня на вул. Стрілецькій у Шевченківському районі Києва. Нападники відібрали у виконавця деякі особисті речі, зокрема, мобільний телефон. Також співаку завдали тілесні ушкодження, які попередньо в поліції кваліфікують як легкі.

Усі деталі інциденту встановлюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст 185 (крадіжка) ККУ.

Зауважимо, що DZIDZIO не вперше став жертвою нападу в Києві. 28 грудня 2018 року поблизу офісної будівлі на вулиці Вікентія Хвойки співака вдарили по голові, після чого нападники втекли. Одного з них - 24-річного громадянина Росії - згодом вдалося знайти.

Ймовірною причиною нападу тоді називали комерційний конфлікт навколо компанії-власниці бренду DZIDZIO.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO, звання "Заслужений артист України".

Перед виступом президента до Дня Незалежності Михайло Хома виконав гімн України.